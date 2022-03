Everton se sépare de ses sponsors russes

Everton a annoncé se séparer de ses sponsors russes en raison de la guerre en Ukraine.

Everton a annoncé dans un sobre communiqué ce mercredi se séparer de ses sponsors USM, Megafon et Yota en raison de la guerre en Ukraine. "Tout le monde à Everton est choqué et attristé des événements inquiétants en Ukraine. Cette situation tragique doit cesser aussi vite que possible (...) Les joueurs, le staff et tout le monde travaillant à Everton amène son soutien complet à Vitalii Mykolenko et sa famille (...)".