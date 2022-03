Jelle Vossen a retrouvé la forme : "Ma blessure ne me dérangeait plus"

Avec son quinzième but de la saison, l'attaquant a offert un grand bol d'air à l'Essevee.

Jelle Vossen a inscrit le seul but de la rencontre dimanche soir lors de la victoire capitale contre Seraing. Les hommes de Timmy Simons reprennent la 15e place et distancent les Sérésiens à 6 points. Le numéro 9 de Zulte a retouvé des sensations, lui qui s'était blessé le 29 janvier contre le Beerschot.

"Heureusement, ma blessure ne me dérangeait plus", a-t-il déclaré après le match, selon des propos repris par Het Laatste Nieuws. "Quand je n'ai soudainement plus pu continuer lors du match au Beerschot, ça a été un choc. Deux déchirures à l'adducteur, je ne pensais pas que c'était si grave à l'époque. Mais cela est maintenant derrière. Pendant les dix dernières minutes, j'ai senti qu'il me manquait un peu le rythme des matchs, j'ai aussi dû beaucoup marcher et travailler", a-t-il expliqué, avant de se montrer satisfait de cette victoire capitale. "Trois points, c'est une belle récompense à un tel moment."

"Nous ne sommes pas encore sauvés, mais c'est un bon premier pas. On fuit Seraing, on dépasse aussi Eupen."

Il a également évoqué le but qu'il a marqué ce week-end. Un vrai geste de renard des surfaces. "Je suis très heureux que ce but rapporte trois points. Ce n'était pas un ballon facile (...) mais je l'ai bien frappé."