Matteo Guendouzi quitte définitivement Arsenal

Matteo Guendouzi (22 ans) quitte définitivement Arsenal et signe pour trois saisons à l'OM, a annoncé le spécialiste du mercato Fabrizio Romano. L'international français était prêté cette saison avec option d'achat, levée automatiquement si Guendouzi disputait 38 rencontres avec Marseille. Il a signé jusqu'en 2025 chez les Phocéens, contre un montant de 10 millions d'euros.

Mattéo Guendouzi leaves Arsenal permanently to join Olympique Marseille on a 3 year deal. Guendouzi has met clauses in his loan deal after playing 38 games. 🔵🇫🇷 #AFC



Guendouzi has already signed his contract until June 2025 with OM. #TeamOM