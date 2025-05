🎥 "Mon premier maillot était celui du Standard" : football, famille ou encore... hamburgers, Eden Hazard se livre !

Avec le sourire, Eden Hazard s'est prêté au jeu des questions-réponses rapides. La légende du football belge a notamment parlé du premier maillot de football qu'il avait reçu quand il était petit, de son meilleur but et de sa meilleure passe décisive, selon lui, ou encore des hamburgers.

Eden Hazard était de passage à Majorque en avril dernier pour boucler une course cycliste. C'était l'occasion pour le Diable Rouge de partager un moment avec sa famille tout en relevant un défi sportif.

Eden Hazard ha participat en la Mallorca312



L'exjugador de Chelsea i Reial Madrid completa els 225 kilòmetres amb algunes dificultats



El belga té clar que una fita així s'ha de celebrar

Au micro de Maxime Dôme pour DAZN Belgium, l'ancien Diable Rouge s'est adonné à un petit jeu de questions rapides. D'abord, il lui a été demandé quel était le premier maillot de football qu'il avait eu, et la légende du football belge a répondu que c'était celui du Standard.

D'autres questions lui ont été posées. Il lui a notamment été demandé s'il préférait marquer un but ou donner deux passes décisives. Ce à quoi le joueur retraité a répondu : "Donner deux assists. C'est vrai que le sentiment quand tu marques un but est beau, mais quand tu donnes un bel assist... Ça dépend des deux passes décisives aussi. Si ce sont deux passes décisives magnifiques, je choisirais ça."

Hazard a aussi dû choisir le plus beau but qu'il ait inscrit dans sa carrière. L'ex-footballeur n'a pas beaucoup hésité avant de répondre : "Celui qui m'a donné le plus de sensations, c'est celui contre Tottenham. Quand on fait 2-2 à Stamford Bridge..." Mais sa plus belle passe décisive alors ? "Et mon plus bel assist, c'est un match de Ligue des Champions où je fais une talonnade à Willian, je pense. Je ne sais plus où c'était."

Un dilemme a aussi été proposé à Eden Hazard. Préfère-t-il gagner la Ligue des Champions ou jouer avec tous ses frères en Jupiler Pro League ? "Franchement, je joue avec les frères, c'est beau. Ou en équipe nationale, tu imagines ? J'ai eu la chance de jouer avec Thorgan. Si on avait pu jouer à quatre, wow." Une réponse qui montre encore à quel point la famille est quelque chose d'important pour l'ancien footballeur.

Sans oublier des questions sur les... hamburgers.

Vêtu d'un maillot arborant le logo de "Quick", Eden Hazard a également évoqué le sujet des... hamburgers. Imaginez un hamburger au nom d'Eden Hazard, de quoi serait-il constitué ? "Beaucoup de choses," raconte le natif de La Louvière en rigolant. "Deux bons steaks, fromage, salade, tomate et une bonne sauce andalouse." Mais quel est le meilleur moment pour manger un hamburger, avant, pendant ou après le match ? "Après le match, mais après un bon match, parce que si tu fais un mauvais match, ça n'a pas le même goût. Quand tu sais que tu as fait un bon match, que tu as été bon et que l'équipe a gagné, tu manges, tu profites."