Superstitieux, les Saint-Gillois ? L'Union écarte son chat noir de la saison pour le sprint final

L'Union Saint-Gilloise rendra visite à l'Antwerp samedi soir. Rien n'est laissé au hasard pour ce déplacement.

Avec le Kuipje de Westerlo, le Bosuil reste le dernier stade belge où l'Union n'a pas réussi à prendre le moindre point cette saison. Mais contrairement à la défaite en Campine, les Saint-Gillois auront l'occasion de faire oublier les revers 2-0 et 5-1 (en Coupe) subis à Anvers grâce au dernier affrontement entre les deux équipes prévu samedi.

Pour mettre le plus de chances de son côté dans ce match crucial dans la lutte pour le titre, l'Union a fait un choix qui pourrait ne pas être si anodin que cela. La Dernière Heure rapporte que les troupes de Sébastien Pocognoli ne veulent pas jouer avec leur troisième jeu de maillot, une vareuse noire.

L'Antwerp une bête noire ? Pas en jaune et bleu

Vu les couleurs des deux équipes, c'est pourtant celui qui ressortirait de plus, il avait d'ailleurs été porté au match aller et lors du match de Coupe. En plus, le vêtement est une belle réussite d'un point de vue design, avec le logo et le sponsor eux aussi assombris.

Ce design se voulait être un clin d'oeil à la campagne "When the lights go off", qui rappelle l'urgence de venir aux sans-abris vivant dans la rue. De quoi faire du maillot un beau symbole. Sauf que le maillot third ne réussit pas à l'équipe.

Outre lors des deux défaites au Bosuil, l'Union l'a également lors de la défaite à Fenerbahce, du match nul au Standard. Les Saint-Gillois n'ont donc pas gagné un match vêtus de la sorte. Raison pour laquelle, l'équipe jouera en jaune et bleu samedi soir, avec l'objectif de boucler le dernier déplacement des Playoffs par une cinquième victoire en cinq matchs.