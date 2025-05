L'ultime chance de Bruges ? L'Union va se reposer sur un joueur qui n'a plus joué de match complet depuis trois mois

Si l'on part du principe que le dernier match à domicile contre Gand ne posera pas de problème à l'Union, leur ultime obstacle se situe au Bosuil. Ils devront l'affronter sans leur pilier Christian Burgess, dont le remplaçant a, de toute façon, peu de temps de jeu.

Plusieurs options s’offrent à Sébastien Pocognoli pour pallier l’absence de Christian Burgess, suspendu. Il pourrait aligner Fedde Leysen, mais ce dernier n’a pas joué une minute lors des trois derniers matchs. Il pourrait aussi reculer Charles Vanhoutte en défense centrale, mais cela affaiblirait le milieu de terrain, ce qui semble peu probable.

Sykes n'est pas Burgess, mais...

Samedi soir, Ross Sykes devrait être aligné au cœur de la défense. Même s’il n’est pas Burgess, il présente certains atouts : son profil s’en rapproche et il est redoutable sur les phases arrêtées, où il marque facilement. Mesurant 1,96 m, l'Anglais est presque imbattable dans les airs, aussi bien défensivement qu’offensivement. Toutefois, il n’a pas disputé un match complet depuis trois mois.

En début de saison, Sykes avait obtenu une place de titulaire, mais quand Mac Allister a retrouvé sa forme, il est repassé sur le banc, tout comme Fedde Leysen, qui a bénéficié de plus d’opportunités en compétition régulière.

Son point faible : il manque d’agilité et de rapidité, et il n’a pas le même leadership que Burgess. Il ne sera donc probablement pas aligné au centre de la défense à trois, rôle qui devrait revenir à Koki Machida. Ce dernier excelle cette saison dans la récupération et préfère évoluer à gauche, où il apporte aussi un soutien offensif.

Sans lui, l'Union a plus de mal

Sans Burgess, les statistiques ne sont pas favorables à l’Union. Avec lui sur le terrain, l’équipe a récolté 75 % des points cette saison, contre seulement 44 % en son absence.

Burgess apporte stabilité et leadership à la défense. Mentalement, il est indispensable : il ne lâche jamais rien et pousse ses coéquipiers à se surpasser. Les plus jeunes joueurs s’inspirent de lui.

De plus, sa capacité à provoquer et à déstabiliser les adversaires constitue un véritable avantage mental pour l’Union. Il est donc irremplaçable. Mais Pocognoli aura sans doute rappelé l’importance de cet enjeu, en comptant sur Moris et Vanhoutte pour prendre le relais.

Vanhoutte pour reprendre le rôle "mental" de Burgess ?

Ce dernier en particulier semble capable de tenir ce rôle. Vanhoutte a la mentalité et la position nécessaire pour guider l’équipe. On parle peu de lui, alors qu’il réalise une saison remarquable, avec une valeur marchande en forte hausse.

Sans Burgess, il devra maintenir l’intensité qui anime l’Union depuis des mois, en comptant sur Sykes pour contenir Balikwisha ou Kerk. C’est là que réside la clé dans la lutte pour le titre.