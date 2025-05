Rudi Garcia ne veut pas lâcher Diego Moreira et veut le convaincre de choisir la Belgique !

Rien n'est encore confirmé et définitif dans l'affaire Diego Moreira. Si le jeune latéral s'était tourné vers le Portugal pour les équipes de jeunes, les cartes sont rebattues pour les adultes. "Aucun choix n'a été fait. Je n'ai fermé aucune porte. Ce sont mes deux nations, deux pays dans lesquels j'ai grandi", confiait le joueur de Strasbourg au micro de RTL Sports.

On connaît la pression mise sur les binationaux une fois arrivés à l'âge de faire un choix définitif. Et Diego Moreira n'échappe pas à la règle. "C'est quelque chose qui doit être bien réfléchi. Je suis autant Belge que Portugais et j'aime mes deux pays. Je prends du plaisir quand je suis dans les deux pays. Le choix est donc évidemment compliqué."

Une chose est sûre, c'est qu'il serait une plus-value pour les Diables, quand on connaît les failles défensives de notre équipe nationale. Ailier de formation, il a été repositionné en latéral à Strasbourg. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'y est bien acclimaté.

Véritable révélation du côté de l'Alsace, il s'est confirmé comme une pièce maîtresse du système de Strasbourg et réalise la meilleure saison de sa jeune carrière. Il s'est renforcé physiquement et a naturellement travaillé son impact défensif. En tant que latéral gauche, il pourrait pallier les manquements à ce poste chez les Diables.

Reste à espérer que Rudi Garcia puisse trouver les mots justes pour convaincre Diego Moreira de choisir la Belgique. Rien n'est moins sûr, et la décision devrait tomber prochainement. Affaire à suivre...