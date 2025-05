Lucas Stassin pourrait quitter Saint-Étienne cet été : direction une autre équipe de Ligue 1 ?

Lucas Stassin intéressait le Paris FC. Le club, qui vient d'être promu en Ligue 1, se serait penché sur le profil du buteur stéphanois.

Auteur d'une bonne saison sur le plan personnel malgré la position actuelle de Saint-Étienne en championnat (17e au classement, à un point du Havre, 16e, et à trois de Reims et Nantes, les deux premières équipes non relégables), Lucas Stassin pourrait bien quitter le chef-lieu du département de la Loire la saison prochaine. Si son équipe actuelle est reléguée en Ligue 2, un départ semble encore plus probable.

Le buteur pourrait cependant rester en France. En effet, selon RMC Sport, le Paris FC se serait penché sur son profil. L'équipe fraîchement promue en Ligue 1 aurait pris des renseignements sur ce dernier.

L'ancien Anderlechtois est actuellement sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec Saint-Étienne. Estimé à sept millions d'euros selon Transfermarkt, c'est une somme bien plus élevée qui devrait être déboursée par l'équipe qui souhaiterait l'acquérir. En effet, l'Observatoire du football évoque un montant avoisinant les 28 millions d'euros.

Une très belle plus-value

Saint-Étienne pourrait donc réaliser une très belle plus-value. Le club français avait dépensé dix millions d'euros pour s'attacher ses services lorsqu'il était toujours à Westerlo.

L'équipe de la capitale française ne devrait pas être la seule intéressée par le buteur cet été. Auteur de 12 buts en 28 matchs en Ligue 1, l'avant-centre devrait sans aucun doute attirer de nombreuses convoitises.