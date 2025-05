Coup de tonnerre au Standard de Liège : l'équipe de Futsal va disparaître, voici pourquoi

La section Futsal du Standard de Liège va disparaître. L'équipe liégeoise a officiellement annoncé cette décision ce jeudi après-midi.

Dans un communiqué, le Standard a révélé que le club avait pris la décision de mettre un terme à son projet Futsal. L'équipe liégeoise explique être désormais obligée de se concentrer sur l'équipe première et sur la formation des jeunes. Comme expliqué ce mercredi, la coupe budgétaire va avoir des impacts sur le club et en voici un.

Le Matricule 16 poursuit en expliquant que cette décision est nécessaire afin de mener à bien le nouveau projet en cours de formation. "Après une analyse approfondie prenant en compte de nombreux paramètres, c’est avec une réelle tristesse que le Standard de Liège a pris cette décision."

Lancé à l'été 2021, le projet Futsal du Standard de Liège a permis aux Rouches de décrocher deux titres de champions, en 2022 en division 3 puis cette année en division 2. Une dynamique plutôt bonne avait ainsi été créée. Une finale de Coupe avait même été disputée cette saison, et l'équipe s'apprêtait à monter en première division grâce à son titre de champion.

Le club n'oublie évidemment pas de remercier toutes les personnes qui ont contribué à l'initiative : "Nous tenons à remercier vivement toutes les personnes (staffs, joueurs…) qui ont contribué à faire de cette aventure un beau succès, et plus particulièrement les principaux porteurs de l'initiative depuis ses débuts, Ingrid VANHERLE (directrice opérationnelle) et Geoffrey LIURNO (responsable du projet). Nous souhaitons également aux joueurs le meilleur pour la suite, en espérant que leur succès récent les aide à retrouver rapidement de nouveaux défis à la hauteur de leur talent."