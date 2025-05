"Soyez déjà en place à 13h10" : Anderlecht voit les choses en grand pour le dernier match de Vertonghen au Lotto Park

Jan Vertonghen vit les dernières semaines de sa carrière. Dimanche, un hommage est prévu au Lotto Park.

Cette saison sera bien la dernière. Après avoir hésité pour finalement prolonger l'été dernier, Jan Vertonghen va tirer sa révérence à l'issue des Playoffs. Ce weekend, contre le Club de Bruges, il s'agira de son dernier match au Lotto Park.

Anderlecht lui prépare évidemment quelque chose : "Avant le match, un hommage approprié sera rendu au capitaine du RSC Anderlecht. Donc, partez à temps et soyez déjà en place à 13h10", peut-on lire sur le site du club. Ce match contre le Club de Bruges est soldout.

Après trois saisons à Anderlecht, les supporters mauves auront l'occasion de le remercier pour tout ce qu'il a apporté, que ce soit sur le terrain ou en dehors, malgré les blessures.

"Le coup d'envoi est prévu à 13h30, mais nous demandons à tous les supporters d'entrer avant 13h et d'aller à leur place au plus tard à 13h10. Des files d'attente sont attendues aux entrées, donc essayez de venir le plus tôt possible", précise le communiqué.

Le stade ouvrira ses portes dès 12h. Cela permettra à l'hommage de se dérouler devant un stade plein. Tous les supporters pourront également participer à l'hommage. "Allez à votre place à temps, et suivez les instructions qui vous seront données là-bas". Pour dire au revoir à cette figure culte du football belge comme il se doit.