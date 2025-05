Jan-Carlo Simic plus cher qu'Ardon Jashari ? Les dernières estimations qui font grincer des dents

La dernière lettre hbdomadaire du CIES s'intéresse aux plus grosses plus-values potentielles pour des acquisitions récentes. Plusieurs joueurs belges ou de Pro League sont cités.

Dans sa dernière étude, l'institut présente les 100 joueurs ayant changé de club de manière permanente lors des deux dernières fenêtres de transfert dont la valeur actuelle permettrait aux équipes propriétaires de réaliser les plus grosses plus-values.

Grâce à son transfert libre l'été dernier, Kylian Mbappé écrase toute la concurrence, le CIES estime qu'il permettrait en étant vendu de réaliser une plus-value de 182,4 millions, soit la valeur marchande calculée sur base de son profil.

Derrière lui, Dean Huijsen (défenseur de Bournemouth en passe de rejoindre le Real, + 68,5 millions) et Savinho (le concurrent de Jeremy Doku à Manchester City, + 59,9 millions) complètent le podium. Des talents comme Michael Olise, Désiré Doué, Moise Kean ou Joao Neves sont également dans le top 10.

Le football belge bien représenté

Le premier joueur de Pro League est Christos Tzolis, qui se classe 15e. Selon le CIES, il pourrait rapporter au Club de Bruges 29,9 millions de plus que les 6,5 déboursés il y a un an. Charles De Ketelaere (+27,6 millions) le suit cinq places derrière. Franjo Ivanovic (+26,2) n'est pas loin non plus, à la 23e place.

Ensuite, il faut redescendre à la 34e place pour retrouver Zeno Debast et ses 21,9 millions d'euros de plus-value potentiels. Jan-Carlo Simic n'est pas loin : il vaudrait pas moins de 30,7 millions, bien loin de son prix d'achat. Une place derrière lui, on retrouve Ardon Jashari, dont la valeur a grimpé à 27,5 millions.

Arthur Theate se classe 45e (+19,7), Lucas Stassin 53e (+17,7). Une curiosité est la plus-value que représenterait César Huerta, dont la valeur marchande est évaluée à 16,8 millions d'euros, là où celle de Matte Smets est fixée à 16 briques et celle de Jorthy Mokio à 13,2. Arne Engels doublerait également pratiquement son prix pour atteindre la barre des 25 millions. Promise David (+12 millions) et Mathias Delorge sont les deux derniers représentants (+11 millions) sont les deux derniers représentants du football belge dans ce top 100.