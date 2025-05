Après l'OM, d'autres clubs se mettent dans la course pour Mario Stroeykens, bel et bien sur le départ d'Anderlecht

Anderlecht aimerait prolonger Mario Stroeykens, mais les clubs étrangers affluent. Le médian offensif pourrait quitter le Lotto Park et la Jupiler Pro League cet été.

Le RSC Anderlecht devrait se montrer particulièrement actif sur le marché des transferts cet été. Plusieurs départs sont à prévoir, tandis que le club bruxellois souhaite renforcer son effectif pour se mêler à la course au titre.

Certains joueurs pourraient quitter le Lotto Park, mais Anderlecht aimerait en conserver d’autres. Parmi eux, Mario Stroeykens, qui entamerait la dernière année de son contrat. Le club lui a soumis une offre de prolongation, mais reste en attente.

L’avenir du milieu offensif est très incertain, car plusieurs clubs se bousculent pour le signer. S’il ne prolonge pas, il sera vendu afin de ne pas entrer dans la dernière année de son contrat. Anderlecht ne veut pas le laisser partir gratuitement.

Parmi ces clubs, on retrouve l’Olympique de Marseille, premier à manifester son intérêt. Mais ce jeudi, le quotidien néerlandophone Het Nieuwsblad rapporte que d’autres clubs auraient également fait part de leur intérêt à l’entourage du joueur.

En effet, West Ham, l’Olympique Lyonnais et l’Eintracht Francfort se seraient renseignés à son sujet. Anderlecht espère récupérer entre 15 et 20 millions d’euros, ce qui ne sera pas facile pour un joueur prometteur, mais en fin de contrat dans un an.