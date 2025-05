"Bien commencer, c'est déjà à moitié gagner" : les supporters de Saint-Trond mettent la pression malgré le maintien

Sur le plan sportif, la saison du STVV a été sauvée de justesse, mais en dehors du terrain, les inquiétudes demeurent importantes. Dans une lettre ouverte, les supporters s'adressent à la direction du club avec des revendications claires.

Les Canaris ont arraché un partage crucial (2-2) face à Courtrai, au terme d’un match haletant jusqu’à la dernière minute. Malgré cette égalité, la bonne nouvelle est venue d’Anvers : grâce à la victoire du Beerschot contre le Cercle de Bruges, Saint-Trond est officiellement maintenu en D1. Un immense soulagement, même si la saison a laissé de profondes cicatrices.

Sportivement, la situation n'a jamais été stable au Stayen. Les performances irrégulières, les choix tactiques contestés et l’absence de ligne directrice ont nourri la frustration chez les supporters. Ce qui avait commencé dans l’espoir et la confiance s’est terminé dans l’incertitude et la peur, jusqu’au dernier moment.

Les arrivées de joueurs comme Loïc Lapoussin et Didier Lamkel Zé ont été accueillies de manière mitigée. Si Lapoussin s’est avéré précieux dans la lutte pour le maintien, Lamkel Zé a surtout fait parler de lui en dehors du terrain. Il n'a aucun avenir au club.

Les supporters ont d'ailleurs décidé de passer à l’action, maintenant que le maintien est assuré. Dans une lettre ouverte adressée à la direction, ils réclament plus de transparence ainsi qu'une vision sportive claire et ambitieuse. "Bien commencer et c’est déjà à moitié gagner" : voilà le message symbolique qu’ils souhaitent faire passer.

Les fans estiment que STVV dispose de ressources suffisantes pour mener une politique de transferts plus ambitieuse. Ils appellent à des renforts ciblés, à une identité de jeu affirmée, sur et en dehors du terrain, et à une stratégie qui ne se limite pas à la survie. Le maintien est acquis, certes, mais pour les supporters, une chose est sûre : une telle saison ne doit plus jamais se reproduire.