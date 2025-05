"Je suis gentil, mais j'ai mes limites" : Karim Belhocine balance sur son passage à Anderlecht

Karim Belhocine a travaillé pendant près de deux ans à Anderlecht. Il y a vécu les premières fortes turbulences du début de l'ère Coucke.

Karim Belhocine a d'abord intégré le staff d'Anderlecht comme adjoint d'Hein Vanhaezebrouck, puis de Fred Rutten, avant de prendre l'équipe en charge jusqu'à la fin de la saison 2018/2019. Il avait dans son effectif des garçons comme Yari Verschaeren, Alexis Saelemaekers, Francis Amuzu, Yannick Bolasie, Sven Kums ou Peter Zulj.

Dans une interview accordée au journal Le Soir, il revient sur cette période sinueuse : "Avant même mon premier match comme T1, en décembre 2018, un membre de la direction dont je ne citerai pas le nom (qui pourrait bien être Luc Devroe, NDLR) est venu dans mon bureau pour me présenter une feuille relative au mercato de janvier".

"Il avait indiqué les joueurs qui devaient rester, ceux qui étaient en balance et ceux qui devaient partir. Je lui ai clairement dit que mon rôle n’était pas de gérer le mercato d’Anderlecht mais, avant de quitter le bureau, il m’a clairement dit : 'Sebastiaan Bornauw, il nous coûte un but par match, ce serait mieux qu’il ne joue pas' ".

Belhocine reste ferme

Bornauw quittera Anderlecht pour Cologne contre plus de 8 millions à l'issue de la saison. Le mérite en revient notamment à Karim Belhocine qui ne s'est pas démonté et la garder dans l'équipe. "Le lendemain, j’ai évidemment titularisé Bornauw contre Waasland-Beveren (3-0) et j’ai même voulu le mettre capitaine, tout en lui disant qu’il allait marquer. Ce qu’il a fait, en sautant dans mes bras et en pointant le ciel avec son index".

"Je suis gentil, mais j’ai mes limites. D’ailleurs, Marc Coucke n’est jamais descendu dans mon vestiaire le jour d’un match, conclut Belhocine, en référence à un épisode vécu par Hein Vanhaezebrouck, qui avait déploré voir le président descendre dans le vestiaire pour parler tactique aux joueurs.