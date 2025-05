🎥 Qui a marqué le plus beau but de la saison en Pro League ? Voici les dix prétendants

La fin de saison approche, tout comme les Pro League Awards, qui récompenseront, entre autres, le meilleur joueur de la saison. Le plus beau but inscrit durant cette campagne sera également mis à l'honneur.

Le titre pourrait être décerné ce week-end, mais il est probable qu’il faille attendre la semaine prochaine pour connaître le nouveau champion de Belgique. À deux journées de la fin du championnat, l’Union ne compte qu’un petit point d’avance sur le Club de Bruges.

Le lendemain du dernier match de la saison, le 26 mai, les Pro League Awards seront remis au Handelsbeurs d’Anvers. Parmi les distinctions décernées, celle du meilleur joueur de la saison.

Au total, huit catégories sont prévues. L’une d’elles récompensera le plus beau but de la saison, et les dix nominés ont été annoncés ce mercredi.

La Pro League et DAZN ont établi une présélection dans laquelle on retrouve : Thierry Ambrose (Courtrai), Kasper Dolberg (Anderlecht), Mahamadou Doumbia (Antwerp), Andrés Ferrari (STVV), Matija Frigan (Westerlo), Luka Vušković (Westerlo), Nikola Štulić (Charleroi), Roman Květ (Dender), Konstantinos Karetsas (Genk) et Franjo Ivanovic (Union).

Lors du gala du Soulier d’Or, Luka Vušković avait remporté le prix du plus beau but de l’année civile pour sa retournée spectaculaire face au Club de Bruges, en décembre dernier. Remportera-t-il aussi celui du plus beau but de la saison ? C’est bien possible.