Il n'a pas perdu de temps : tout juste retraité, Lior Refaelov annonce son nouveau rôle dans le football

Lior Refaelov a officiellement raccroché les crampons aujourd'hui. Il ne restera pas inactif bien longtemps.

À 39 ans, Lior Refaelov voyait sa fin de carrière approcher de plus en plus rapidement ces dernières années. Celui qui a disputé 234 matchs pour le Club de Bruges, 112 pour l'Antwerp et 91 pour Anderlecht songeait déjà à sa reconversion depuis un certain temps.

Retourné en Israël il y a deux ans après son passage à Anderlecht, il va rester au Maccabi Haïfa dans un nouveau rôle, celui de directeur du recrutement. Le club l'a d'ailleurs annoncé dans la foulée de sa retraite.

La confiance du Maccabi

"Refa aura le champ libre en matière de scouting, dans le but d'acquérir de bons joueurs, qui correspondent au style de jeu et à la philosophie de l'équipe, pour apporter du succès au club", précisent les dirigeants.

L'ancien international israélien va donc passer de l'autre côte de la barrière. Mais il sait de quoi il parle. Avant même de raccrocher définitivement les crampons, il était déjà très impliqué dans le fonctionnement du club et était très attentif à toutes les décisions prises.

L'été dernier, Lior Refealov avait également conseillé à l'Antwerp de foncer sur un joueur de son équipe, un certain Tjaron Chery. Quand on voit la qualité du garçon, on peut se dire que les Anversois n'ont pas regretté de l'avoir écouté.