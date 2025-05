Le projet de La Louvière plutôt que les sirènes du Standard : "On peut en être fiers"

Le plan se déroule à merveille pour la RAAL. Son président Salavatore Curaba revient sur le développement du club.

Salvatore Curaba était l'invité d'RTL Sports pour évoquer les sujets d'actualité de la RAAL. Et ils sont nombreux, à commencer par le signal fort envoyé par le directeur sportif David Verwilghen, qui a décidé de rester au Tivoli alors qu'il était convoité par le Standard.

"Il a décidé de rester chez nous, le problème ne se pose plus. Aujourd'hui, on peut en être fier parce que David a préféré rester à la RAAL plutôt que d'aller au Standard", se réjouit Curaba.

"Je pense qu'on lui proposait même un peu plus d'argent au Standard. On peut être fier d'être arrivé à ce stade où une personne préfère rester à la RAAL plutôt que de rejoindre le Standard, qui est quand même l'un des tout gros clubs de Belgique", explique le président louviérois.

La RAAL en pleine croissance

Une nouvelle preuve de l'évolution du club : "L'année dernière, on avait un budget total de cinq millions d'euros et un budget joueurs de deux millions, en arrondissant. La saison prochaine, le budget total va passer à une dizaine de millions et celui de l'équipe première va passer à 3,5 millions".

De quoi nourrir des ambitions pour la saison prochaine : "Ce sera difficile, mais ce serait formidable de lutter pour la sixième place. Je serais satisfait, plus que content, si on finit dixième ou douzième. Et je serais très satisfait si l'on finit sixième ou septième".