Il s'en serait bien passé : la désillusion au plus mauvais moment possible pour Lucas Stassin

Lucas Stassin est d'une importance cruciale pour Saint-Etienne depuis le début de l'année civile. Mais les Verts ne pourront toujours pas compter sur leur buteur ce weekend.

On peut parler de véritable coup d'arrêt : alors qu'il restait sur 11 buts marqués en 2025 est au repos forcé depuis la fin du mois d'avril. L'attaquant brainois avait été ménagé mais a dû rester à l'infirmerie plus longtemps que prévu à cause d'une blessure à la cuisse.

Une tuile pour Saint-Etienne, engagé dans une lutte bien incertaine pour le maintien. Son entraîneur Eirik Horneland a annoncé une bonne nouvelle en conférence de presse : "Il s'est entraîné pour la première fois aujourd'hui, quelques exercices avec ballon", a-t-il déclaré, dans des propos relayés par L'Equipe.

Malheureusement, ce ne sera pas suffisant pour tenir sa place ce weekend. Horneland l'a confirmé, son buteur devra encore déclarer forfait contre Toulouse. Une rencontre que Stassin aurait terriblement voulu jouer, il s'agit de la dernière de la phase régulière, celle dans laquelle l'ASSE va jouer ses dernières cartes.

Stassin dans le flou

Les Verts sont toujours coincés à l'avant-dernière place, synonyme de descente directe en Ligue 2. Devant eux, Le Havre, actuel barragiste, est un point devant. Saint-Etienne doit donc mettre les bouchées doubles.

De son côté, Lucas Stassin ne sait donc pas s'il a déjà disputé le dernier match de sa saison : "Sa situation est difficilement lisible pour le moment, même si cela se passe bien pour lui. On verra la semaine prochaine s'il est en capacité de reprendre normalement les entraînements".