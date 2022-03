Enfin une porte de sortie pour Isco?

Le milieu de terrain espagnol est mis au placard par Ancelotti.

Il ne s’agit pas d’un secret, le FC Séville ambitionne d’attirer le milieu offensif du Real Madrid, Isco (29 ans, 11 apparitions et 1 but en Liga cette saison), lors du prochain du mercato estival. Et l’affaire semble particulièrement bien avancée selon les informations rapportées par le quotidien catalan Sport ce jeudi. En dépit des intérêts de clubs comme West Ham, le Borussia Dortmund, la Juventus et l'AC Milan, l’international espagnol accorderait sa préférence au club andalou.

Séduit à l’idée de retrouver l’entraîneur Julen Lopetegui, qui a la ferme intention de le ramener à son meilleur niveau, chez les Bianquirrojos, l’ancien de Malaga aurait d'ores et déjà donné son accord de principe au directeur sportif sévillan, Monchi. Le tout en acceptant de revoir son salaire à la baisse.