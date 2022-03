Malines privé de son gardien de but, plusieurs joueurs également incertains

Gaëtan Coucke sera absent en raison d'une blessure à la hanche et sera donc remplacé entre les perches par Yannick Thoelen, a révélé le coach du KV Malines en conférence de presse. Une absence qui s'ajoutent à celles de Thibaut Peyre (suspension) et Lucas Bijker (blessé), tandis que Sandy Walsh est présenté comme incertain en raison d'une blessure musculaire.

Au milieu de terrain, Dries Wouters sera également absent pour blessure et Vinicius Souza est suspendu. Des conditions difficiles pour Wouter Vrancken !

