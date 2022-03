Charleroi a déjà loupé le coche

Après un match nul dans le choc wallon, les hommes d'Edward Still se retrouvent encore plus en ballottage défavorable pour accrocher le top 4.

Au-delà de pouvoir affirmer sa suprématie sur le Standard dimanche, le Sporting de Charleroi a également manqué l'occasion de tenir le rythme exigeant imposé par un top 4 qu'il avait bon espoir de rallier à la mi-saison. Les hommes d'Edward Still pointent désormais à la septième place. Une position somme toute logique au vu des prestations affichées ces dernières semaines, et encore, cette dernière aurait pu être plus basse s'il n'y avait pas eu ce sursaut d'orgueil face au Beerschot et si la reprise de Moussa Sissako n'avait pas heurté le montant du but défendu par Kamara.

La situation au classement est la suivante : Charleroi est à égalité de points avec Malines, qui compte un meilleur goal average et, surtout, un match en moins. Devant, Gand est 5 points et Anderlecht à 8 unités. Autant dire que, étant donné qu'il reste quatre matchs dans la phase classique, Charleroi n'a pratiquement plus aucune chance de disputer les play-offs 1. Il s'agit ici plus d'une constatation qu'une considération critique, tant le Sporting reste en-deçà des équipes composant ce quatuor. En effet, face à l'Union, Bruges, l'Antwerp et Anderlecht - qu'il lui reste à affronter une seconde fois, Charleroi n'a pris qu'un point sur 21. C'était face à l'Antwerp, le 13 août dernier. Et si l'on a déjà parlé des problèmes offensifs d'un Charleroi Nicholson-dépendant, il faudra remarquer sans remuer le couteau dans la plaie que les Zèbres n'ont actuellement marqué que...deux buts face à ces équipes, et en ont encaissé pas moins de quinze, dont au moins trois à quatre reprises.

Si l'on se penche un peu plus en profondeur sur la progression du Sporting cette saison, on se rend compte qu'il a jonglé entre la quatrième et cinquième place durant 9 journées (de la douzième à la 21e), qu'il est remonté ensuite à la cinquième place durant la 25e et 26e journée avant de perdre - non sans mérite - contre Bruges et d'aligner une nouvelle défaite contre l'Union. Pour ainsi dire : si les Zèbres ne seront pas qualifiés pour les play-offs 1, cela ne s'est pas joué à tant de choses. A plus de points pris contre les "gros" et des plumes perdues contre des équipes très difficiles à manoeuvrer que sont Saint-Trond, l'OHL et Courtrai.

Genk est deux points derrière, mais les sept points d'avance sur le neuvième, le Cercle, restent confortables. Sauf que ce Charleroi semble en perte de vitesse. Ou plutôt n'a pas su suivre le tempo effréné du top 4. Et donc, le top 8 n'est pas encore assuré pour autant. Parce que le week-end prochain ce sera le duel contre Malines, et la semaine d'après contre...le Cercle.