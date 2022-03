Nayel Mehssatou a fait ses débuts avec Courtrai : "Le bon choix"

Arrière droit de formation, Nayel Mehssatou a fait ses débuts au back gauche en substitut à Karel D'Haene.

Nayel Mehssatou (19 ans) avait surpris en quittant le RSC Anderlecht pour le KV Courtrai fin janvier, décidant d'aller chercher du temps de jeu loin de son club formateur. Il n'avait pas encore eu l'occasion de faire ses grands débuts ; c'est chose faite. "Venir à Courtrai, c'était le bon choix", affirme-t-il après avoir joué 90 minutes face à l'Union Saint-Gilloise ce week-end.

"Je suis assez satisfait de mes débuts. Je voulais me montrer et je crois que j'y suis parvenu", se réjouit Mehssatou, aligné au back ... gauche suite à la blessure de Karel D'Haene. "J'ai su trois heures avant le match que je débuterais. Que ce soit à gauche ou à droite, je sais me débrouiller sur les deux pieds". Nayel Mehssatou faisait pour l'occasion ses débuts chez les pros, puisqu'il n'avait jusqu'ici joué qu'en U21 avec le RSCA.