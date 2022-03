Des scouts du Club de Bruges présents pour visionner un joueur suivi par les plus grands clubs

La concurrence serait très rude sur ce dossier.

Selon les informations d'A Bola, le Club de Bruges a envoyé des scouts le week-end dernier afin d'assister au match entre Porto et Paços de Ferreira. Dans la victoire 4-2 des hôtes, un joueur a crevé l'écran : Vitinha. Le Portugais de 22 ans, prêté l'an dernier à Wolverhampton, a impressionné et a été élu homme du match. Mais si cette prestation a pu encore plus intéresser les scouts Blauw en Zwart, il sembleraient qu'ils ne soient pas seuls sur ce dossier. En effet, des représentants de pas moins de 6 clubs auraient assisté au match de Vitinha, et non des moindres : Leicester, l'Atletico Madrid, le Real Valladolid, Tenerife, et Fribourg. Outre donc le Club, qui devra bien se vendre pour espérer attirer l'international U21 du Portugal...