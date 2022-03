LDC : le Bayern en plante 7 contre Salzbourg, Liverpool défait mais qualifié

Les Bavarois ont réalisé une performance XXL, notamment grâce à un triple et une passe décisive de Robert Lewandowski. Les Reds, eux, ont eu plus de mal contre de courageux intéristes.

Le Bayern a activé le rouleau compresseur ce mardi contre Salzbourg. Après le match nul concédé à l'aller (1-1), les Bavarois se sont imposés sur le score net et sans bavure de 7-1 et ont validé leur ticket pour les quarts de finale de Ligue des Champions.

En grande forme, Robert Lewandowski a permis de mettre les siens sur du velours en inscrivant un triplé en seulement 23 minutes. Gnabry a alourdi la marque à la 31e. En seconde période, Müller inscrivait un doublé (54e et 83e) avant que Sané n'inscrive le 7e et dernier but à la 85e. Kjaergaard a sauvé l'honneur de Salzbourg à la 70e.

De son côté, Liverpool s'est incliné 0-1 contre l'Inter mais a malgré tout assuré sa qualification grâce à sa victoire 0-2 à l'aller. Martinez s'est chargé d'inscrire l'unique but de la rencontre à la 61e.