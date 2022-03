LDC : Robert Lewandowski inscrit un triplé... en 23 minutes !

Le Polonais a activé le mode "machine" contre Salzbourg.

En l'espace de 25 minutes, le Bayern a probablement entériné sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Opposés à Salzbourg, les Bavarois mènent déjà 4-0 à la mi-temps. Mieux, le marquoir affichait déjà 3-0 après 23 minutes grâce à un triplé de Robert Lewandowski.

Le Polonais a ouvert la marque sur penalty à la 12e avant de doubler la mise à la 21e (sur penalty également) et de remettre le couvert deux minutes plus tard. Malheureusement pour Salzbourg et le Belge Ignace Van Der Brempt, 'Lewa' a activé le mode "machine" ce soir.