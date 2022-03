📷 Les fans de l'Atalanta promeuvent la paix dans le monde avec une magnifique banderole

Les supporters de l'Atalanta, avant le match de leur équipe ce jeudi en Europa League (contre Leverkusen, 21h) ont déroulé, aux abords du terrain d'entraînement de la Dea, une banderole montrant deux de leurs joueurs se serrant la main. Il s'agit du Russe Alekseï Miranchuk et de l'Ukrainien Ruslan Malinovskyi. Selon leur coéquipier Maarten de Roon - dans des propos repris par Football Italia, les deux joueurs sont de très proches amis et la situation géopolitique entre leurs deux pays les a très fort impactés.

Une manière de montrer que le sport peut rassembler tout le monde, peu importe les origines de chacun et les tensions politiques entre les nations.

Atalanta fans have hung up this banner of Miranchuk and Malinovskyi ahead of their Europa League tie.



The club's president recently cited the pair as an 'example of friendship and frank relations.'



IG: @/mondoatalanta pic.twitter.com/kYJvsHVszF