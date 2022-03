La stat incroyable de Scott Carson, qui a joué son deuxième match de Ligue des Champions près de 17 ans après le premier

Hier soir lors du match nul qualifiant Manchester City (0-0 contre le Sporting Lisbonne) en quarts de finale de Ligue des Champions, Pep Guardiola a décidé de remplacer à la 73e son gardien Ederson par le vétéran Scott Carson.

Si c'était sa première avec les Citizens en Ligue des Champions, c'était seulement sa deuxième apparition dans cette compétition de toute sa carrière...16 ans et 338 jours après. Il avait en effet défendu les cages de Liverpool en 2005 face à la Juventus alors qu'il n'avait que 19 ans. Ederson s'est d'ailleurs un peu moqué de lui lorsqu'il s'est blessé sur son premier arrêt du match.

16 - Scott Carson's only previous Champions League appearance came 16 years and 338 days ago for Liverpool vs Juventus when he was 19 years old; this is the largest gap between appearances for any player in the competition's history. Icon. pic.twitter.com/tpCJPANjpC