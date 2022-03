Le Belgo-Brésilien Wanderson (ex-Beerschot, ex-Lierse) quitte Krasnodar pour le Brésil

Wanderson, l'ailier du FK Krasnodar, faisait partie des joueurs étrangers ayant été libérés par le club russe suite aux sanctions occidentales. Il va évoluer pour la première fois dans son pays d'origine.

Wanderson (27 ans), le fils de Wamberto (ex-Seraing, ex-Standard), évoluait en Russie depuis 2017 et comptait 130 matchs pour le FK Krasnodar. Mais l'invasion russe de l'Ukraine a chamboulé le football russe, frappé par les sanctions occidentales, et la FIFA a autorisé les joueurs étrangers à rompre leur contrat et quitter librement le pays. Krasnodar, située à quelques centaines de kilomètres des frontières ukrainiennes, avait été le premier club à annoncer le départ de son contingent étranger.

L'attaquant brésilien, qui a fait ses débuts professionnels au Beerschot puis au Lierse, est né à Sao Luis et va pouvoir découvrir le championnat de son pays natal : Wanderson s'est officiellement engagé avec l'Internacional Porto Alegre.