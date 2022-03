Roman Abramovich démis de ses fonctions de directeur de Chelsea par la Premier League !

Alors que les avoirs de Roman Abramovich ont été gelés, mettant Chelsea dans une situation intenable puisque le club n'a techniquement plus l'autorisation de payer ses joueurs, ni de retirer le moindre bénéfice de son marketing et de ses ventes de tickets, la Premier League a pris une mesure plus symbolique mais également très forte : l'oligarque russo-israélien a été démis de ses fonctions de Directeur de Chelsea, "suite à l'imposition de sanctions par le gouvernement britannique".

Cela n'a pas d'influence, précise la Ligue, sur la capacité de Chelsea à s'entraîner et à disputer ses matchs. Mais la situation de Roman Abramovich, qui n'a pas le droit de vendre le club, est intenable et certains se demandent même actuellement si les Blues arriveront à ... terminer la saison.

Following the sanctions by the UK Government, the Premier League Board has disqualified Roman Abramovich as a Director of Chelsea Football Club



The Board’s decision does not impact on the club’s ability to train and play its fixtures.



