Hommage à François Sterchele, qui aurait dû fêter ses 40 ans aujourd'hui

Le 8 mai 2008, le football belge perdait François Sterchele dans un accident de voiture. Il avait seulement 26 ans.

La nouvelle avait créé une véritable onde de choc partout dans le Royaume : François Sterchele, attaquant du Club de Bruges et des Diables Rouges, est décédé à l'âge de 26 ans dans un accident de voiture à Vraesne, entre Knokke et Anvers dans la nuit du 8 mai 2008. Sa Porsche Cayman S est sortie de la route et a percuté un arbre. Le joueur est mort le coup. Lors de la dernière journée de championnat, le monde du football lui rend hommage. Les joueurs du Club de Bruges portent tous un maillot floqué au nom et au numéro du Liégeois, le désormais iconique numéro 23. Dans le Jan Breydel, se joue la musique "You'll Never Walk Alone". L'émotion est trop forte pour les joueurs et les supporters, qui fondent en larmes. Jacky Mathijssen, coach des Blauw en Zwart, fait lui aussi grise mine. Buteurs ce jour-là, Wesley Sonck et Brecht Capon embrassent leur maillot et lèvent les mains vers le ciel : cette victoire-là, elle est pour leur ancien coéquipier.

J'aimerais être perçu par les gens comme un joueur, d'accord qui est venu sur le tard, mais qui a beaucoup travaillé. Moi, j'ai cru en ma chance - François Sterchele

Barré au RFC Liège en début de carrière, il décide de se lancer à l'Union La Calamine, en P1. Il empile ensuite les buts et est recruté par OHL, alors pensionnaire de Division 3 B. Grâce à Sterchele, le club monte en Division 2. Après 29 buts inscrits en 27 matchs, il retourne en Wallonie et au Sporting de Charleroi avec qui il découvre la Division 1. Le public découvre un joueur vivace, technique, doué tout simplement. Extravagant et sympathique, Sterchele ne laisse personne indifférent.

Il franchit les étapes et signe la saison suivante au GBA, où il va définitivement changer de dimension. Sa saison 2006 - 2007 est absolument monstrueuse : chaque week-end, les défenses subissent ses accélérations et sa finition, ponctuée toujours d'une célébration que tout le monde commence à connaître. La "Sterchele mania" est en marche. Le Liégeois claque 21 buts cette saison-là et est élu meilleur buteur du championnat. Il rejoint le Club de Bruges pour un montant terrible pour l'époque de 3 millions d'euros, palier supplémentaire de sa progression, qui va bientôt s'arrêter subitement et laisser un immense vide dans le coeur des supporters...

Un joueur adoré, partout où il est passé. Un Wallon qui enchantait les stades et le public flamands. Comme le disait d'ailleurs ces supporters de Bruges lors d'un reportage tourné par le Week-End Sportif en hommage au défunt attaquant : "François représentait le symbole du Wallon qui faisait rêver la Flandre et qui réunissait toute la Belgique." "C'était devenu l'un des joueurs préférés de Bruges."

La mort tragique de Sterchele a également marqué les hommes avec qui il a joué au football, que ce soit en club où avec les Diables Rouges. Les images de Silvio Proto, alors prêté au GBA, qui reproduit la célébration de Sterchele en guise d'hommage après un but marqué dans les arrêts de jeu la saison suivante, en disent long sur le capital sympathie et l'impact qu'il avait. Son souvenir restera à jamais gravé au Jan Breydel et sera honoré à chaque 23e minute jouée.