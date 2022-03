FA Cup : Chelsea demande de jouer à Middlesbrough sans public

Le club londonien a déposé une demande auprès de la fédération anglaise de football, qui y a répondu. Middlesbrough a également réagi via communiqué.

Chelsea, suite aux sanctions imposées à Roman Abramovich, ne peut pas vendre des tickets de match pour la Premier League excepté à ses abonnés. Ce n'est pas le cas pour la FA Cup, où le club est tout simplement interdit de vente de tickets. Le club a alors demandé que le match de quart de finale qui se joue ce samedi à Middlesbrough se déroule sans spectateurs.

"Il est important que le match ait lieu, et bien que ce soit avec une extrême réticence, nous avons demandé que la rencontre se joue à huis clos pour des questions d'équité sportive. Chelsea reconnaît que cela aurait un impact énorme sur Middlesbrough et ses supporters ainsi que pour nos supporters qui ont pu acheter, en nombre limités, des tickets avant que la restriction nous soit imposées, mais nous pensons que c'est la manière la plus juste de procéder dans les circonstances actuelles", ont communiqué les Blues.

Une demande reçue de la sorte par la fédération, qui a réaffirmé sa position. "Nous travaillons dans l'urgence pour permettre à Chelsea de continuer dans l'intérêt de ses supporters. Ce communiqué menaçant Middlesbrough et l'ensemble de la ligue de football montre qu'ils ne semblent pas comprendre la gravité de la situation dans laquelle ils sont, étant la propriété d'une entité sanctionnée pour ses liens avec une personne responsable d'actes épouvantables en Ukraine. Nous ne sommes pas opposés à ce que Chelsea soit suivi par ses supporters, mais nous ne permettrons pas que l'argent des tickets reviennent à une entité sanctionnée."

Middlesbrough a également réagi à cette demande, qui selon le club est "injuste" et "sans fondement" :

"Toutes les personnes concernées sont bien conscientes des raisons pour lesquelles Chelsea a été sanctionné et que cela n'a rien à voir avec le Middlesbrough Football Club. Suggérer en conséquence que le MFC et nos supporters devraient être pénalisés est non seulement grossièrement injuste mais de plus sans aucun fondement. Étant donné les raisons de ces sanctions, il est extrêmement ironique que Chelsea cherche à invoquer l' 'intégrité' sportive pour justifier le fait que le match se joue à huis clos. Nous attendons actuellement une notification officielle de la FA sur les prochaines étapes, mais soyez assurés que le MFC résistera aux actions de Chelsea dans les termes les plus forts." Ambiance...