"Mon peuple se bat en Ukraine, moi je dois me battre sur le terrain"

Monté à la 72e minute du match contre l'Ajax à la place d'Everton, Roman Yaremchuk a ensuite vu Darwin Nunez envoyer les Aigles 5 minutes après en quarts de finale de la Ligue des Champions. Une qualification arrachée aussi grâce à l'Ukrainien, buteur lors du match aller et qui avait permis à son club de tenir le match nul à l'Estadio da Luz.

"Je suis professionnel. Je dois me battre ici", a déclaré Yaremchuk après le match au micro de BT Sport. "Mes proches se battent en Ukraine, et j'ai besoin de me battre ici. Je ne peux pas me battre avec eux, mais je me bats sur le terrain. Bien sûr, je pense beaucoup à la situation."

