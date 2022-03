La sélection de la France, avec deux surprises !

Deux nouveaux joueurs repris par Didier Deschamps, et cela va faire plaisir à beaucoup de monde !

Didier Deschamps, sélectionneur de l'Equipe de France de Football, a dévoilé sa liste pour les rencontres amicales contre la Côte d'Ivoire (le 25 mars au Vélodrome) et contre l'Afrique du Sud (le 29 mars contre l'Afrique du Sud). Et, enfin, Christopher Nkunku est appelé pour la première fois ! Auteur d'une saison canon à Leipzig avec 26 goals et 15 assists en 38 matchs toutes compétitions, l'ancien du PSG est enfin sélectionné après que de nombreuses voix se soient élevées dans ce sens. Le Lensois Jonathan Clauss, considéré comme l'un des meilleurs latéraux de Ligue 1, est lui aussi repris.

A noter également le retour de Raphael Varane, ainsi que les absences de Kurt Zouma et de Léo Dubois.