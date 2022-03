Fin de saison pour Raskin et Laifis ? "C'est une grosse éventualité"

Ce dimanche après-midi, le Standard de Liège se déplacera au stade des Éperons d'or pour y affronter Courtrai lors de la 32ème journée de Jupiler Pro League.

Luka Elsner ne pourra pas compter sur une pièce maîtresse ce week-end. "Nicolas Raskin a effectué une IRM car il souffrait au niveau des adducteurs depuis quelques semaines. Il a tenu le coup et mais l'inflammation a évolué dans le rouge et cela se tranforme en petite pubalgie. Les douleurs ne sont plus supportables. Peu probable qu'il fasse son retour avant la 10 avril. Il faut faire attention avec ce genre de blessure car cela peut vite dégénérer, et il faut éviter l'opération. Saison terminée ? C'est une grosse éventualité", a confié le coach des Rouches qui devra aussi se passer de Sissako, suspendu et de Laifis.

"Kostas (déchirure au niveau du quadriceps) est toujours indisponible, et ce encore pour un moment. Cela s'est remis à saigner. J'ai beau être optimiste, j'ai du mal à voir un retour avant la fin de la saison", a conclu Elsner à propos du Chypriote, absent depuis le 13 févier dernier.