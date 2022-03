🎥 Maxime D'Arpino a inscrit un troisième chef d'oeuvre : "On a pris une petite revanche"

Troisième but, troisième merveille pour Maxime D'Arpino. Le latéral ostendais a envoyé un missile au fond des filets d'Anthony Moris.

Le KV Ostende était très bien rentré dans son match, et Maxime D'Arpino a ponctué cette entame de match d'une frappe magistrale sur un second ballon. "Elle revient bien, j'avais suivi l'action et j'ai tenté ma chance, ça fait plaisir", sourit le Français après la rencontre. "On a beaucoup souffert en seconde période face à une belle équipe de l'Union, mais on prend un point mérité au vu de notre première mi-temps".

La frappe de Teuma ? Elle passe la ligne au moins en partie

D'Arpino se réjouit d'avoir pu laver un peu l'affront du match aller, quand l'Union était venu écraser le KVO (1-7) chez lui. "On prend une petite revanche sur le match aller. Maintenant, en seconde période, on n'a pas vu le jour, c'est clair. On prenait rafale sur rafale et ça a fini par rentrer", regrette-t-il. "Mais on tient ce point si important (le KVO est mathématiquement sauvé, nda)".

Reste qu'Ostende aurait pu s'incliner si l'USG avait été plus efficace ... ou si la frappe de Teddy Teuma avait été comptée comme franchissant la ligne. "Si la frappe de Teuma passe la ligne ? Je n'en sais rien, elle la passe un peu, oui, mais entièrement, je ne sais pas dire. Et sur leur but, Undav m'a l'air hors-jeu, mais l'arbitre me dit que le VAR ne marche pas. Ce n'est pas la première fois, contre le Standard aussi, il y avait eu des problèmes", rappelle Maxime D'Arpino.