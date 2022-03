Dortmund, accroché à Cologne, laisse le Bayern prendre le large

Les Borussen ont loupé le coche.

Thorgan Hazard, titulaire puis remplacé, et Axel Witsel, aligné d'entrée, ne sont pas parvenus à aider le Borussia Dortmund à prendre les 3 points ce dimanche contre Cologne (1-1).

Avec Erling Haaland à nouveau disponible, les Borussen ont mené les débats dès la 8e minute via Jude Bellingham à l'assist, et Marius Wolf à la finition. Mais Cologne, actuel 7e à seulement 4 points des places européennes, a montré ses qualités et a égalisé à la 36e via Andersson.

Le Bayern, vainqueur 4-0 face à l'Union Berlin ce week-end, est donc d'ores et déjà à 6 points du BVB et est leader de Bundesliga.