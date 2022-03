Hoedt dépité : "Je n'ai pas les mots après ça"

Wesley Hoedt s'est présenté particulièrement défichu devant les caméras après la défaite à Gand. "Je n'ai pas les mots, et ça n'arrive pas souvent".

Anderlecht a dominé de la tête et des épaules, s'est créé énormément d'occasions, mais le ballon n'est jamais rentré. "C'est l'histoire de toute notre saison", pestait Wesley Hoedt après la rencontre. "Nous nous créons des occasions, mais nous ne les transformons pas assez rapidement. Quand tu es aussi dangereux à Gand, tu dois gagner. Mais on ne marque pas, et eux tirent une fois au but et ça rentre". Tissoudali a en effet jailli sur un contre rondement mené alors que La Gantoise pliait.

"Ils n'ont rien fait de plus. Mais il nous faut tellement d'occasions", regrette le défenseur anderlechtois. "Je me regarde aussi dans le miroir car j'ai eu une énorme opportunité de la tête, elle doit être dedans. Oui, Anderlecht marque beaucoup, mais nous pourrions mettre 40% de buts en plus". Et maintenant ? "Il nous reste deux matchs, mais nous n'avons pas notre sort entre les mains. Il faut prendre 6/6 et espérer. Ca semble irréel de pouvoir manquer le top 4, mais nous en sommes là".