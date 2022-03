La Serbie sera sans Dusan Vlahovic pour les amicaux de mars

Selon plusieurs médias italiens, Dusan Vlahovic, qui venait d'être sélectionné avec la Serbie pour rencontrer en amical la Hongrie (24 mars) puis le Danemark (29 mars), doit retourner à Turin afin de commencer un processus de récupération suite à un problème détecté à l'aine. En d'autres mots : il ne participera pas aux deux rencontres amicales afin que la Juventus le récupère pour le match décisif de Serie A contre l'Inter (3 avril).

Dusan Vlahovic will return to Italy due to a groin injury & will not play vs Hungary or Denmark.



Here we go baby it's time for Luka Jovic to unleash his fury! pic.twitter.com/pctX5OVZXF