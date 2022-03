Le(s) pays hôte(s) de l'Euro 2028 connus ... faute d'autres candidats ?

Les pays candidats ont jusqu'au 7 avril pour déposer leur candidature, et un seul dossier semble crédible.

L'Euro 2028 devrait se dérouler en Grande-Bretagne et en Irlande, faute d'autres candidats. Alors que l'Euro 2024 se déroulera en Allemagne, les dossiers des pays candidats pour l'édition 2028 doivent être déposés d'ici au 7 avril auprès de l'UEFA et d'après le Times, un seul dossier sera retenu : celui de la Grande-Bretagne et de l'Irlande.

La Turquie envisageait de postuler pour 2028, mais devrait finalement se rabattre sur 2032, comme l'Italie. Après avoir accueilli deux huitièmes de finale, les demi-finales et la finale à Wembley pour l'Euro 2020 (Glasgow avait accueilli un 8e), la Grande-Bretagne va donc pouvoir à nouveau chanter "It's coming home" dans six ans ...