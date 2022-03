Rabbi Matondo s'est totalement révélé : "Surpris de la confiance que le club m'a donné"

Rabbi Matondo est l'une des sensations de la Pro League cette saison. Rapide, dribbleur, efficace : l'ailier gallois aide le Cercle à rester à portée des PO2.

Interviewé par le Guardian à l'occasion de sa présence en sélection du Pays de Galles, Rabbi Matondo (21 ans) a évoqué son statut au Cercle de Bruges. "J'ai été très surpris de la confiance que le Cercle a placé en moi, alors que d'autres équipes auraient pu me regarder et se dire : "Euhm, il est blessé, il n'a pas eu une bonne saison, on ne peut pas prendre le risque"', déclare-t-il. "Mais le directeur sportif Carlos Avina a été idéal pour moi. Il a joué un grand rôle dans mon choix, il a poussé pour que ça se fasse et ça a été l'étape parfaite".

Auteur de 10 buts en 25 matchs, Matondo a fait son retour avec le Pays de Galles. "Manquer l'Euro en raison de blessures m'a fait beaucoup de peine. C'était donc très important que le Cercle me fasse confiance et me pousse, me motive durant la saison", pointe le Gallois. "Quand je reçois ma chance et que je suis fit, je peux prester".