Victor Osimhen pourrait rejoindre la Premier League

Les performances du jeune attaquant nigérian ne passent pas inaperçues.

Si l'on doit parler d'un joueur récemment passé par notre championnat belge et qui réussit pleinement son début de carrière dans les grands championnats européens, on ne peut pas passer à côté de Victor Osimhen. L'ancien Carolo parti vers Lille a désormais explosé à Naples, où il a inscrit 15 buts en 25 rencontres cette saison en rapportant un nombre de points très important à son équipe au sein de la bagarre pour le Scudetto. Evidemment, ses performances ne passent pas inaperçues, surtout en Angleterre. En effet, selon la Gazzetta Dello Sport, Newcastle, Arsenal, Tottenham et Manchester United se seraient positionnés pour enrôler l'attaquant nigérian de 23 ans cet été.