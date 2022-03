Mitoma marque un doublé en 5 minutes et qualifie le Japon pour la Coupe du monde !

C'est fait : grâce à sa victoire 0-2 face à l'Australie de Sainsbury (titulaire) et Jeggo (monté à la 46e), le Japon décroche sa participation à la prochaine Coupe du monde.

Le héros du match n'est autre que Kaoru Mitoma. Monté à la 84e, le joueur de l'Union Saint-Gilloise à marqué à la 89e, puis a récidivé à la 90e+4 - sur une belle boulette de Matthew Ryan. Ses 5e et 6e buts en 5 matchs de qualifications. La folie.

Leader de son groupe de qualifications avec 21 points, le Japon est assuré d'aller au Qatar en novembre prochain, tout comme l'Arabie Saoudite d'Hervé Renard - 2e avec 19 points et un match de retard, qui rencontre la Chine ce jeudi à 16h. Les Socceroos sont d'ores et déjà condamnés à jouer un barrage pour espérer décrocher le précieux sésame.

GOAL JAPAN!



Kaoru Mitoma has surely sent his country to Qatar 2022. It looks like the @Socceroos will have to do it through the playoffs#AUSvJPN pic.twitter.com/A5uH6EUyoc