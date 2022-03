L'amende de Kurt Zouma a été versée à des associations de protection des animaux

West Ham United a annoncé que les fonds obtenus grâce à l'amende infligée à Kurt Zouma, coupable de violence à l'encontre de son animal domestiique, ont été redistribués à 9 associations luttant pour la protection des droits des animaux. Le club londonien, qui avait immédiatement condamné le comportement de son défenseur, ne l'avait pas suspendu sportivement.

We are pleased to confirm that financial donations have been made to a number of animal welfare charities following the Club fine handed to Kurt Zouma.