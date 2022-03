Hans Vanaken, en Diable au Lotto Park : "Je jouerai pour la Belgique, pas pour Bruges..."

Hans Vanaken vivra un moment spécial ce mardi : il jouera "à domicile" dans le stade du grand rival, le RSC Anderlecht. Un Lotto Park où il a l'habitude d'être hué plutôt qu'encouragé ...

Hans Vanaken a livré son analyse à froid du match contre l'Irlande, et a notamment reconnu que les connexions ne se faisaient pas de manière aussi fluide qu'il l'aurait fallu. "On se cherchait entre Michy, moi et Charles. Les automatismes n'étaient pas vraiment là. Mais c'est bien normal dans une équipe qui n'a encore jamais vraiment joué ensemble", concède le milieu de terrain en conférence de presse ce lundi, à la veille du match contre le Burkina Faso. "Nous y avons travaillé dur durant la semaine et nous trouverons les solutions".

J'essaie de mener un peu les jeunes en sélection comme au Club

Vanaken lui-même aura encore été décisif, marquant un but et délivrant un assist. Certains jouent peut-être une carte très importante en vue du Qatar durant cette trêve internationale. "Je ne me préoccupe pas de ça. Bien sûr, tout le monde veut se montrer. Mais ce n'est pas un match qui va changer la donne auprès du sélectionneur", estime-t-il. "C'est ce qui se passe en club qui sera déterminant d'ici au Mondial. Je préfère parler avec les pieds mais j'estime avoir progressé sur et en dehors du terrain à Bruges, j'essaie notamment de mener un peu les jeunes. J'ai pris Charles sous mon aile depuis longtemps, même s'il en a vite eu peu besoin".

Les deux stars brugeoises se déplaceront ce mardi chez "l'ennemi" anderlechtois. Reste à voir si le Lotto Park sera rempli de supporters habitués des lieux et s'ils verront en Vanaken un Diable Rouge ou un Blauw & Zwart. "Je me soucie peu d'où nous jouons. Demain, ce sera la Belgique qui jouera, pas Bruges. J'espère que les supporters présents voient aussi les choses comme ça". Réponse à 20h45 ce soir - voire plus tôt, dès l'échauffement...