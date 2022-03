Les ambitions des nouveaux investisseurs de Deinze : "Le football belge a beaucoup de potentiel"

ACA Football Partners (ACAFP) a débarqué en janvier dans notre D1B avec l'ambition d'amener le club de Deinze au niveau supérieur.

Deinze a été racheté par ACA Football Partners (ACAFP) cet hiver. Un investisseur ambitieux mais pas uniquement pour monter de division.

Organisation, académie, stade, visibilité internationale ou encore structure commerciale, l'investisseur basé à Singapour vise un développement à tous les niveaux, pour amener le club dans la cour des grands.

Un personnage clé de ce rachat est Stanley Brard. Cet ancien joueur de Feyenoord a notamment officié à Nagoya Grampus (D1 japonaise) et à Feyenoord comme directeur du centre de formation, après sa carrière de joueur pro.

Le Néerlandais était ensuite sollicité par l'ACAFP pour devenir consultant en football, et mettre son expérience à profit pour rechercher des clubs à potentiel, qui pouvaient être rachetés et développés.

"Le football belge a beaucoup de potentiel, on voit beaucoup de jeunes belges dans les championnats importantes. Je pense que c'est un bon choix de commencer notre activité avec Deinze, pour essayer de mettre sur pieds une bonne organisation et de développer notre académie de jeunes", explique Stanley Brard dans une interview diffusée sur le site de Deinze.

"Deinze a du potentiel, le club a une excellente base et nous travaillons pour renforcer l'organisation déjà en place. Nous construisons également notre équipe pour la saison prochaine, dans le but de rejoindre la première division le plus rapidement possible", ponctue le Néerlandais.