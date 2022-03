Drazen Brncic : "Entraîner en D1A reste mon objectif, mais partir à l'étranger est une option"

Libre depuis son départ du FC Liège, le technicien croate s'occupe avant de retrouver un nouveau banc.

Le FC Liège avait décidé il y a deux semaines de se séparer de Drazen Brncic au lendemain de la défaite à Knokke (2-1), la troisième au cours des quatre derniers matchs. Arrivé au RFCL en janvier 2020, le technicien croate ne sera pas celui qui permettra au matricule 4 de retrouver l'antichambre de l'élite du football belge.

"La déception était là quand je l'ai appris, mais elle a été digérée directement le lendemain. Je suis triste de ne pas avoir rempli l'objectif du club de ma ville. Quand on signe un contrat dans un club, on sait très bien qu'il y a de grandes chances d'être limogé par la suite. C'est le monde du football", nous confie Drazen Brncic. "J'espère que l'équipe se hissera en D1B. "Nous avons connu une mauvaise passe et le noyau n'était pas au complet pendant trois voire quatre semaines avec plusieurs blessures. J'avais demandé deux renforts au mois de janvier pour bien reprendre le deuxième tour. Quand Dessel a fait savoir qu'il ne demanderait pas la licence, cela a été un tournant psychologique pour les joueurs", a expliqué l'ancien coach des Sang et Marine.

En attendant de trouver un nouveau club, l'ancien joueur de l'AC Milan ne s'ennuie pas. "Je m'occupe en faisant un peu de jardinage et je suis des cours d'anglais. Puis, je m'entraîne beaucoup physiquement aussi. Je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Mon avenir ? Je suis à la recherche d'une nouvelle équipe et d'un projet qui me plait. Avoir des objectifs à atteindre comme pouvoir gagner un trophée et pouvoir jouer devant un public nombreux, c'est ce que j'aimerais. Mon ambition est toujours de parvenir en D1A. Entraîner à l'étranger est aussi une option étant donné que mes enfants sont plus âgés désormais. Devenir T2 dans un grand club aux côtés d'un entraîneur qui peut m'apprendre et me faire grandir comme Spaletti que j'ai connu, je ne dis pas non. Nous verrons bien. Moi, je veux continuer de progresser et de m'améliorer", a conclu Brncic.