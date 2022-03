Jestrovic a été lourdement touché par le covid : "J'ai survécu, pas mon ami"

L'ancien attaquant d'Anderlecht Nenad Jestrovic a survécu à son infection au covid il y a un an. La vie de Jestrogol ne tenait même qu'à un fil et il a vu l'un de ses amis - qu'il a contaminé - ne pas s'en sortir.

Jestrovic a été infecté dans un club de tennis à Belgrade. "Savo Milosevic, ex-Parme et ex-Aston Villa, était présent et a également été testé positif, tout comme ma femme et mon fils. Deux personnes de notre groupe sont tombées gravement malades : le professeur de tennis de ma femme et mon fils, qui a d'ailleurs était un ami, et moi", a-t-il déclaré à Het Laatste Nieuws. "Nous étions ensemble dans l'un des cinq hôpitaux de Serbie spécialement équipés pour recevoir des personnes atteintes d'une infection covid. Mon ami est mort à 44 ans, j'ai survécu."

Mais cela n'avait pas beaucoup d'importance pour Jestrovic. Il a été en soins intensifs pendant 14 jours. "Tu ne peux pas t'imaginer à quel point j'ai souffert. Je me sentais comme un poisson... mais hors de l'eau. Pour aller à l'hôpital faire des radiographies, je ne voulais pas qu'on me fasse avancer dans un fauteuil roulant. Tu me connais hein. Mais j'étais juste à bout de souffle après avoir marché deux cents mètres. Je n'avais même pas la force de prendre une douche. C'était une catastrophe, j'avais une température corporelle de 39,5 degrés. Un moment crucial a été le huitième jour où ma fièvre a commencé à baisser."