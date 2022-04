Edward Still se réjouit de la concurrence dans son noyau : "C'est génial"

Peu d'absents côté Charleroi avant de se rendre à Anderlecht. Edward Still a l'embarras du choix, et il en est très heureux.

Edward Still va pouvoir compter sur un noyau large pour le déplacement de ce dimanche au RSC Anderlecht. "Tout le monde est très bien revenu de sélection. Onze joueurs étaient en équipe nationale, c'est une très bonne chose pour le groupe. Certains joueurs ont fait leur retour en sélection alors qu'ils n'étaient pas forcément appelés la dernière fois, c'est un bon signe", se réjouit l'entraîneur de Charleroi en conférence de presse.

Avec le retour de suspension de Ryota Morioka, Still aura donc l'embarras du choix. Seuls Jules Van Cleemput (en fin de revalidation) et les jeunes Mehdi Boukamir (touché en U18 avec la Belgique) et Fabio Ferraro (aussi en revalidation) manqueront à l'appel. "C'est génial d'avoir une telle concurrence au niveau du noyau. Pour un staff, devoir gérer ça est un plaisir", affirme Edward Still. "Au milieu, il y a le retour de Ryota. Mais en attaque aussi, Youssouph Badji commence à se rapprocher du onze. Il passe par les mêmes phases que Bayo et Shamar avant lui ; il se crée les occasions, mais ne les transforme pas encore. Ca viendra, on est confiant".

Tous les postes sont, selon Still, sujets à concurrence désormais. "Zaroury est bien monté contre Malines et le Cercle. Au milieu, même Wasinski vient titiller notre capitaine (Marco Ilaimaharitra). Il y a de la concurrence en défense et même au poste de gardien. Nous avons désormais ce degré d'émulation que nous souhaitions avoir depuis le début", conclut le coach des Zèbres.