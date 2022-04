Maurizio Sarri: "Le football italien a 30 ans de retard"

En conférence de presse, l'entraîneur de la Lazio Rome est revenu sur l'élimination de l'Italie face à la Macédoine.

L'élimination face à la Macédoine fait logiquement réagir. En Italie, tout le monde cherche une explication pour comprendre ce cataclysme, et Maurizio Sarri a également sa petite idée sur la question. « J'ai entendu des choses idiotes sur le football italien. Ici, nous avons 30-35 ans de retard sur les autres, mais personne ne parle des structures et des installations d’entraînement. Quand je râle à propos des pelouses, on dit que je me plains toujours. Si vous regardez un match de Bundesliga et que vous passez à un match de Serie A, vous vous demandez : "Mais où suis-je, bordel ?" »

Ensuite, l'entraîneur italien s'est également exprimé sur la situation de Ciro Immobile, qui joue de plus en plus le rôle de bouc émissaire en sélection. "Je lui ai dit ce que je pensais. Il sait exactement ce qu'il y a derrière cette image de bouc émissaire. Ce sera toujours à lui de prendre la décision, mais à sa place, je saurais quoi faire" commente l'entraîneur de la Lazio Rome, visiblement très remonté.