Anderlecht "n'a pas pensé" au résultat de Gand : "Mais on a entendu le bruit à l'avenue Théo Verbeeck"

Le Cercle de Bruges avait fait un beau cadeau à Anderlecht en partageant contre Gand juste avant le match de ce dimanche, et les Mauves savaient naturellement qu'ils pouvaient retrouver le top 4.

Mais Vincent Kompany, avec aplomb, nous l'assure : le résultat gantois n'a pas influencé la prestation du RSC Anderlecht, ni leur approche de la rencontre. "Absolument pas. Bien sûr, on savait que La Gantoise avait laissé filer des points. On a entendu le boucan sur l'avenue Théo Verbeeck (la rue qui jouxte l'entrée du stade, nda). Je me doutais qu'il n'y avait pas beaucoup de supporters gantois là-bas, donc oui, on savait (rires)". Pas question, cependant, de laisser cette bonne nouvelle trotter dans les têtes. "Pas une seule seconde", insiste Kompany.

Et maintenant que le RSCA est dans le top 4, cela changera-t-il la préparation du match à Courtrai ? Vous connaissez la réponse... "Pas du tout, non. On ira là-bas avec le même plan de jeu que d'habitude, pour se créer des occasions et ne pas en concéder. Notre objectif, il était clair : faire un 6/6, puis voir où nous en sommes", affirme le coach anderlechtois. "Je n'ai pas dit que nous prendrions 6/6, j'ai dit que si nous prenions six points, nous serions dans le top 4. Et si nous ne les prenons pas, qui dit que Gand gagnera son match? Nous verrons bien".